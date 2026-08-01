В Минеральных Водах появится новая зона отдыха — сквер по улице Советской

Работы по благоустройству сквера по улице Советской — проекта-победителя Х Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» — ведутся в Минеральных Водах Ставропольского края. Об этом сообщили в региональном правительстве.
На территории появится амфитеатр, декоративные фонтаны, детская игровая площадка, скейт-парк, прогулочные зоны и места для отдыха. Уже завершена вертикальная планировка, специалисты приступили к разбивке пешеходных и велодорожек, подготовке основания для водяной шторы, прокладке коммуникаций, армированию и бетонированию амфитеатра. Техническая готовность составляет 17%. Работы пройдут в два этапа, окончательный срок реализации — конец декабря 2027 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.