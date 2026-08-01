Брокколи не выросла, цены взлетели: Аномальная жара ударила по британским прилавкам

В июле Life.ru сообщал, что экстремальная жара и продолжительная засуха всё чаще приводят к снижению урожайности в Европе и оказывают влияние на продовольственный рынок. Эксперты предупреждали, что подобные погодные аномалии становятся одним из ключевых факторов роста цен на продукты.