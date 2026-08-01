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Брокколи не выросла, цены взлетели: Аномальная жара ударила по британским прилавкам

Затяжная засуха и аномально высокие температуры этим летом привели к перебоям с урожаем овощей в Великобритании. Из-за этого стране пришлось нарастить импорт продукции, а стоимость ряда товаров заметно выросла, пишет газета The Guardian.

Источник: Life.ru

По данным издания, супермаркеты, рестораны и пабы начали закупать салат и брокколи в Испании и Нидерландах. Обычно в это время британские фермеры собирают основной урожай, однако нынешний сезон оказался значительно слабее из-за жары и отсутствия дождей.

«Нам приходится класть по два кочана брокколи, чтобы получить вес, в котором этот продукт продаётся в упаковке», — рассказал газете фермер Дэвид Симмонс, входящий в правление Ассоциации производителей капустных культур.

Последствия уже сказались на ценах. По информации The Guardian, оптовая стоимость помидоров выросла примерно на 60%, салата айсберг — на 90%, а картофеля — более чем на 40%.

На этом фоне руководители более ста компаний, включая крупнейшие продуктовые сети страны, направили открытое письмо премьер-министру Энди Бернэму. Авторы обращения призвали уделить больше внимания развитию собственного сельского хозяйства и снизить зависимость страны от импортных поставок.

В июле Life.ru сообщал, что экстремальная жара и продолжительная засуха всё чаще приводят к снижению урожайности в Европе и оказывают влияние на продовольственный рынок. Эксперты предупреждали, что подобные погодные аномалии становятся одним из ключевых факторов роста цен на продукты.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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