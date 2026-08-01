Фальков: Вузы должны перейти на новую систему образования в ближайшие три года

С 1 сентября 2026 года в России начнётся поэтапный переход к новой трёхуровневой системе высшего образования (базовое — 4−6 лет, специализированное — 1−3 года, профессиональное — аспирантура 3−4 года), которая приходит на смену Болонской системе с бакалавриатом и магистратурой; с 2023 года пилотный проект действует в шести ведущих вузах, а с 2025—2026 учебного года к эксперименту присоединились ещё 11 университетов, при этом студенты, поступившие ранее, завершают обучение по старым правилам.