Российским предпенсионерам объяснили, когда им положены налоговые льготы

Парламентарий пояснил, что гражданина освобождают от налога на один объект каждого вида — квартиру, жилой дом, гараж или машино-место. Налоговую базу по одному земельному участку уменьшают на кадастровую стоимость 600 квадратных метров.
Льготы предоставляются автоматически на основании сведений, поступающих в ФНС. Если их не применили, предпенсионер может самостоятельно обратиться в налоговую инспекцию, МФЦ или направить заявление через личный кабинет налогоплательщика.
«Главное, что важно запомнить: налоговые льготы начинают действовать с момента, когда вы официально относитесь к предпенсионерам, за пять лет до наступления пенсионного возраста», — заключил собеседник RT.
Ранее в Госдуме рассказали, на какие преференции могут рассчитывать работающие пенсионеры. В частности, для них действуют налоговые и жилищные льготы.
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