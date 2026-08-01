Удар по представлениям археологов: В Испании нашли странный череп, которому 200 тысяч лет

Ранее сообщалось, что учёные обнаружили в израильской пещере Кафзех останки древнего человека, умершего от удара острым предметом, что может являться одним из первых свидетельств межличностного насилия в истории. На нижней челюсти были выявлены линейные повреждения кости и зуба, которые, по мнению специалистов, соответствуют ранению заострённым предметом. При этом следы заживления указывают на то, что человек не погиб мгновенно и прожил ещё некоторое время после получения травмы.