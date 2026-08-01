Никакой химии: Биолог назвал 5 трав с дачи, которые полезно заваривать вместо чая

В беседе с «Вечерней Москвой» эксперт посоветовал собирать растения только в сухую погоду и сушить их под навесом, вдали от прямых солнечных лучей. Перед этим сырьё следует очистить от повреждённых и огрубевших частей. Высушенные травы и ягоды лучше хранить отдельно в плотно закрытых ёмкостях, защищённых от света и влаги, а смешивать непосредственно перед завариванием.