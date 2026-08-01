Рубио заявил, что конфликт США и Китая стал бы катастрофой для всего мира

США не хотели бы экономического или военного конфликта с Китаем, поскольку это привело бы к катастрофе для обеих стран и для всего мира. Об этом в субботу, 1 августа, заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.
— Любой конфликт между США и Китаем — будь то экономический или, не дай бог, военный — стал бы катастрофическим для обеих стран и для мира, — сказал он.
По словам Рубио, Вашингтону следует справляться с такой ситуацией, не отказываясь при этом от собственных интересов.
В мае агентство Reuters проанализировало спутниковые снимки, на которых видно, что Пекин строит разветвленную сеть пусковых площадок, бункеров и коммуникационных узлов вблизи изолированных ядерных шахт, в которых хранятся самые дальнобойные ракеты китайской армии.
Ранее в СМИ также появилась информация, что разведка Соединенных Штатов обеспокоена из-за темпов и характера развития ядерной программы Китая. Вашингтон предполагает, что Пекин не просто увеличивает количество ядерных боеголовок, но и готовит их к немедленному применению.