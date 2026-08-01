Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Егорьевскую больницу поступило новое эндоскопическое оборудование

Оборудование позволит проводить исследования более качественно.

Два новых гастроскопа японского производства, закупленных в ходе реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», поступили в больницу города Егорьевска Московской области. Об этом сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.

Оборудование позволит проводить исследования более качественно. Гастроскопы используются для диагностики заболеваний верхних отделов ЖКТ: пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. С их помощью врачи выявляют воспаления, язвы, полипы, доброкачественные и злокачественные новообразования. В больнице также проводят бронхоскопию и колоноскопию.

«Допоставка оборудования позволит нам выполнять гастроскопию более качественно и чередовать аппараты во время работы. Один эндоскоп проходит обработку, вторым мы проводим исследование. Это позволит увеличить количество исследований в течение рабочего дня», — отметил заведующий эндоскопическим отделением Егорьевской больницы Алексей Ермилышев.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.