В Егорьевскую больницу поступило новое эндоскопическое оборудование

Два новых гастроскопа японского производства, закупленных в ходе реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», поступили в больницу города Егорьевска Московской области. Об этом сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
Оборудование позволит проводить исследования более качественно. Гастроскопы используются для диагностики заболеваний верхних отделов ЖКТ: пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. С их помощью врачи выявляют воспаления, язвы, полипы, доброкачественные и злокачественные новообразования. В больнице также проводят бронхоскопию и колоноскопию.
«Допоставка оборудования позволит нам выполнять гастроскопию более качественно и чередовать аппараты во время работы. Один эндоскоп проходит обработку, вторым мы проводим исследование. Это позволит увеличить количество исследований в течение рабочего дня», — отметил заведующий эндоскопическим отделением Егорьевской больницы Алексей Ермилышев.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.