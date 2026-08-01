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«Амкар» победил ФК «Тюмень»

Футболисты «Амкар-Пермь» провели второй матч в чемпионате страны среди команд второй лиги группы «Серебро». В Тюмени подопечные Игоря Беляева обыграли местную команду со счетом 2:0. Главным героем игры стал Владислав Игнатенко. Нападающий оформил дубль, один из мячей забив с пенальти, второй в дополнительные минуты матча. Напомним, что в первом туре пермская команда на выезде обыграла в Омске «Иртыш» со счетом 3:0.

Футболисты «Амкар-Пермь» провели второй матч в чемпионате страны среди команд второй лиги группы «Серебро». В Тюмени подопечные Игоря Беляева обыграли местную команду со счетом 2:0. Главным героем игры стал Владислав Игнатенко. Нападающий оформил дубль, один из мячей забив с пенальти, второй в дополнительные минуты матча. Напомним, что в первом туре пермская команда на выезде обыграла в Омске «Иртыш» со счетом 3:0.

Следующая игра у «Амкара» состоится 8 августа в Москве на стадионе «Арена-Химки» против «Динамо-2».