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Алексей Беспрозванных вручил юбилейные медали ветеранам госслужбы в честь 80-летия Калининградской области

Церемонию провели в правительстве области.

Источник: Комсомольская правда

В правительстве прошла торжественная церемония вручения юбилейных медалей «80 лет Калининградской области». Награды получили ветераны государственной и муниципальной службы, вручал их губернатор Алексей Беспрозванных.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, медалями отмечены сотрудники за многолетний добросовестный труд и весомый вклад в социально экономическое развитие области.

Как отметил губернатор, ветераны и сегодня остаются активными участниками общественной жизни региона — наставляют молодых специалистов, реализуют социально значимые инициативы.

«Настоящий слуга государства востребован всегда и везде», — отметил глава региона.