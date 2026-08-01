В Самаре продолжается благоустройство парка имени Щорса

Второй этап реконструкции парка имени Николая Щорса начался в Железнодорожном районе Самары при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации губернатора Самарской области.
В текущем сезоне особое внимание уделяется входной группе парка. Планируется ее полное обновление и установка сухого фонтана. На площади 1,9 тысячи квадратных метров уложат новое плиточное покрытие, появятся дополнительные скамейки и урны. Будет модернизировано освещение (16 новых опор) и установлены камеры видеонаблюдения. Специалисты выполнили демонтажные работы и планировку территории, сейчас ведется укладка тротуарной плитки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.