Bloomberg: конфликты на Украине и Ближнем Востоке чреваты ростом цен в мире

Согласно источнику, одним из самых опасных факторов является рост цен на топливо и удобрения, вызванные боевыми действиями на Ближнем Востоке. Также на потенциальный рост стоимости пшеницы в мире влияет конфликт на Украине, который создает риски для поставок продовольствия через Черное море.