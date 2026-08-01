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Bloomberg: конфликты на Украине и Ближнем Востоке чреваты ростом цен в мире

Боевые действия на Украине и Ближнем Востоке создают риски для сельскохозяйственных регионов мира.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные конфликты на Украине и Ближнем Востоке грозит глобальным ростом цен на продовольствие. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Конфликты и погодные условия вместе представляют угрозу для ключевых сельскохозяйственных регионов мира, что может привести к новой волне роста цен», — говорится в материале.

Согласно источнику, одним из самых опасных факторов является рост цен на топливо и удобрения, вызванные боевыми действиями на Ближнем Востоке. Также на потенциальный рост стоимости пшеницы в мире влияет конфликт на Украине, который создает риски для поставок продовольствия через Черное море.

Ранее KP.RU сообщал, что в Европе цены на природный газ достигли четырехмесячного максимума на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Удары США по Ирану и ситуация вокруг Ормузского пролива привела к подорожанию газа до 60 евро.

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