Bloomberg: конфликты на Украине и Ближнем Востоке чреваты ростом цен в мире

Вооруженные конфликты на Украине и Ближнем Востоке грозит глобальным ростом цен на продовольствие. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Конфликты и погодные условия вместе представляют угрозу для ключевых сельскохозяйственных регионов мира, что может привести к новой волне роста цен», — говорится в материале.
Согласно источнику, одним из самых опасных факторов является рост цен на топливо и удобрения, вызванные боевыми действиями на Ближнем Востоке. Также на потенциальный рост стоимости пшеницы в мире влияет конфликт на Украине, который создает риски для поставок продовольствия через Черное море.
Ранее KP.RU сообщал, что в Европе цены на природный газ достигли четырехмесячного максимума на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Удары США по Ирану и ситуация вокруг Ормузского пролива привела к подорожанию газа до 60 евро.