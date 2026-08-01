NYT: США атаковали жилой дом в Иране авиабомбой весом 900 килограмм

Удар, в результате которого был уничтожен жилой дом на иранском острове Кешм, был нанесен мощной американской авиабомбой весом почти в тонну. Об этом сообщила газета New York Times.
«США нанесли удар по дому семьи на острове Кешм в четверг мощной бомбой», — говорится в публикации.
Издание отметило, размер воронки и фрагменты боеприпаса указываю на то, что применялась бомба Mark-84 весом около 900 килограмм. Это одна из самых крупных обычных авиабомб, состоящих на вооружении американской армии.
Газета подчеркнула, это наводит на вопросы о том, какие цели поражают США в ходе войны в Иране и почему они используют такие мощные вооружения. Ведь удар был нанесен по густонаселенному району острова, который находится в Ормузском проливе, и рядом с уничтоженным домом не обнаружено никаких военных объектов.
Как писал сайт KP.RU, ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что американские военные продолжают расследование «неприятного случая», комментируя атаку на школу для девочек в Иране.