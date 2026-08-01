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NYT: США атаковали жилой дом в Иране авиабомбой весом 900 килограмм

Удар наносился по густонаселенному району острова Кешм, рядом с уничтоженным домом не обнаружено военных объектов.

Источник: Комсомольская правда

Удар, в результате которого был уничтожен жилой дом на иранском острове Кешм, был нанесен мощной американской авиабомбой весом почти в тонну. Об этом сообщила газета New York Times.

«США нанесли удар по дому семьи на острове Кешм в четверг мощной бомбой», — говорится в публикации.

Издание отметило, размер воронки и фрагменты боеприпаса указываю на то, что применялась бомба Mark-84 весом около 900 килограмм. Это одна из самых крупных обычных авиабомб, состоящих на вооружении американской армии.

Газета подчеркнула, это наводит на вопросы о том, какие цели поражают США в ходе войны в Иране и почему они используют такие мощные вооружения. Ведь удар был нанесен по густонаселенному району острова, который находится в Ормузском проливе, и рядом с уничтоженным домом не обнаружено никаких военных объектов.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что американские военные продолжают расследование «неприятного случая», комментируя атаку на школу для девочек в Иране.

Напомним, 28 февраля в результате удара США и Израиля по начальной школе для девочек в городе Минаб на юге Ирана погибли 175 учениц. Кроме того, жертвами атаки также стали и 14 педагогов учебного заведения.

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