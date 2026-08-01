NYT: США атаковали жилой дом в Иране авиабомбой весом 900 килограмм

Газета подчеркнула, это наводит на вопросы о том, какие цели поражают США в ходе войны в Иране и почему они используют такие мощные вооружения. Ведь удар был нанесен по густонаселенному району острова, который находится в Ормузском проливе, и рядом с уничтоженным домом не обнаружено никаких военных объектов.