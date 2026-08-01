Адвокат рассказала, почему Лерчек дали условный срок

Напомним, суд приговорил Лерчек к пяти годам условно и штрафу в размере более 763 миллионов рублей по делу о незаконном выводе средств на счета в ОАЭ с использованием поддельных документов. Ее бывшего мужа по тому же делу приговорили к реальному сроку.