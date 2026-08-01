Адвокат рассказала, почему Лерчек дали условный срок

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) избежала реального лишения свободы благодаря наличию несовершеннолетних детей и выявленному тяжелому заболеванию. Об этом KP.RU рассказала адвокат Гюзель Пушкарева.
По ее словам, обвинение, вероятно, сочло роль женщины в преступлении менее активной, а суд при вынесении приговора был обязан учесть смягчающие обстоятельства, предусмотренные статьей 61 УК РФ.
«Имеют значение смягчающие обстоятельства: отсутствие судимостей, наличие несовершеннолетних детей, тяжелое заболевание», — пояснила защитник, добавив, что именно эти факторы вкупе и повлияли на условный характер наказания.
Напомним, суд приговорил Лерчек к пяти годам условно и штрафу в размере более 763 миллионов рублей по делу о незаконном выводе средств на счета в ОАЭ с использованием поддельных документов. Ее бывшего мужа по тому же делу приговорили к реальному сроку.
Ранее сообщалось, что Лерчек пришла в суд с аксессуарами на миллион рублей.
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