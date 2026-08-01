Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Адвокат рассказала, почему Лерчек дали условный срок

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) избежала реального лишения свободы благодаря наличию несовершеннолетних детей и выявленному тяжелому заболеванию.

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) избежала реального лишения свободы благодаря наличию несовершеннолетних детей и выявленному тяжелому заболеванию. Об этом KP.RU рассказала адвокат Гюзель Пушкарева.

По ее словам, обвинение, вероятно, сочло роль женщины в преступлении менее активной, а суд при вынесении приговора был обязан учесть смягчающие обстоятельства, предусмотренные статьей 61 УК РФ.

«Имеют значение смягчающие обстоятельства: отсутствие судимостей, наличие несовершеннолетних детей, тяжелое заболевание», — пояснила защитник, добавив, что именно эти факторы вкупе и повлияли на условный характер наказания.

Напомним, суд приговорил Лерчек к пяти годам условно и штрафу в размере более 763 миллионов рублей по делу о незаконном выводе средств на счета в ОАЭ с использованием поддельных документов. Ее бывшего мужа по тому же делу приговорили к реальному сроку.

Ранее сообщалось, что Лерчек пришла в суд с аксессуарами на миллион рублей.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Лерчек (Валерии Чекалиной)
Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, — российский блогер, предприниматель и инфлюенсер, получившая широкую известность благодаря социальным сетям и собственным онлайн-проектам. Подробности ее биографии — в материале.
Читать дальше