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Администрация Калининграда предупредила о перекрытии улицы Брамса

Часть улицы закроют на время ремонтных работ с 12 по 27 августа.

В Калининграде на улице Брамса запланирован ремонт тепловой сети и закрытие движения. Об этом предупреждает пресс-служба городской администрации.

Проезд транспорта по улице Брамса между домами № 29 и № 31 будет закрыт с 12 по 27 августа.

В этот период автобусы маршрута № 71 пустят по улицам Кирова, Римского-Корсакова, Репина, Брамса, далее — согласно существующей схеме движения.

В обратном направлении — по Брамса, Г. Димитрова, Менжинского, Кирова, далее согласно существующей схеме движения.

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