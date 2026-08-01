Россиянам рассказали, какому святому следует молиться об исцелении от болезней

По его словам, верующие также просят святого о мире в семье и благополучном завершении дел. Собеседник NEWS.ru напомнил, что 1 августа РПЦ отмечает обретение мощей преподобного Серафима Саровского — одного из самых почитаемых русских святых. К нему также обращаются с просьбами об укреплении веры, даровании молитвы и помощи в духовной борьбе.