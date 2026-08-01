«Спартакиада народов России»: Вслед за Валентиной Рясовой серебро завоевал Денис Колобродов

Денис Колобродов из Волгоградской области не смог навязать борьбу лидеру, но грамотно распределил силы и удержал вторую позицию. Его результат — 1 час 48 минут 20,4 секунды (отставание от победителя — 39,8 секунды). Бронзового призёра Павла Сорокина из Санкт‑Петербурга от Колобродова отделили всего 12,5 секунд — а значит, борьба за серебро шла до самого финиша.