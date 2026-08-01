Туристка из Петербурга найдена мертвой в ущелье в Кабардино-Балкарии

Тело туристки из Санкт-Петербурга 1961 года рождения, пропавшей неделю назад в ущелье Адыр-Су в Кабардино-Балкарии, обнаружили спасатели, сообщили в региональном управлении СК.
По данным следствия, 25 июля жительница Санкт-Петербурга прибыла в ущелье Адыр-Су в составе туристической группы, после чего самостоятельно отправилась на прогулку вдоль берега горной реки и пропала.
Ранее туристка из Свердловской области оступилась и упала в обрыв возле водопада Султан в урочище Джилы-Су Зольского района Кабардино-Балкарии. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Региональный СК начал доследственную проверку по факту ее гибели.
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