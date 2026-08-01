Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туристка из Петербурга найдена мертвой в ущелье в Кабардино-Балкарии

Тело туристки из Санкт-Петербурга 1961 года рождения, пропавшей неделю назад в ущелье Адыр-Су в Кабардино-Балкарии, обнаружили спасатели, сообщили в региональном управлении СК.

Источник: РБК

Тело туристки из Санкт-Петербурга 1961 года рождения, пропавшей неделю назад в ущелье Адыр-Су в Кабардино-Балкарии, обнаружили спасатели, сообщили в региональном управлении СК.

По данным следствия, 25 июля жительница Санкт-Петербурга прибыла в ущелье Адыр-Су в составе туристической группы, после чего самостоятельно отправилась на прогулку вдоль берега горной реки и пропала.

Ранее туристка из Свердловской области оступилась и упала в обрыв возле водопада Султан в урочище Джилы-Су Зольского района Кабардино-Балкарии. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Региональный СК начал доследственную проверку по факту ее гибели.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».