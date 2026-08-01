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ФК «Волна» вырвал победу у тульского «Арсенала‑2»

Нижегородцы победили дома — 2:0.

В 17-м туре первенства России по футболу среди команд второй лиги (дивизион «Б», группа 3) «Волна» добилась трудной домашней победы.

Матч в Заволжье против дублёров тульского «Арсенала», идущего в нижней части таблицы, на удивление дался «Волне» очень тяжело. Вплоть до 88-й минуты наши футболисты не могли взломать оборону соперника, и всё-таки настойчивость в концовке принесла свои плоды. Сначала Гоча Гогричиани после отличного паса партнёра пробил в цель мимо вратаря, а затем Никита Чугунов поразил уже опустевшие ворота «канониров», когда те всей командой побежали отыгрываться. Итог — 2:0.

«Волна» по-прежнему отстаёт на 3 очка от лидера тамбовского «Спартака».

8 августа подопечные Андрея Прошина сыграет в Пензе с «Зенитом».

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