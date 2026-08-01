ФК «Волна» вырвал победу у тульского «Арсенала‑2»

Матч в Заволжье против дублёров тульского «Арсенала», идущего в нижней части таблицы, на удивление дался «Волне» очень тяжело. Вплоть до 88-й минуты наши футболисты не могли взломать оборону соперника, и всё-таки настойчивость в концовке принесла свои плоды. Сначала Гоча Гогричиани после отличного паса партнёра пробил в цель мимо вратаря, а затем Никита Чугунов поразил уже опустевшие ворота «канониров», когда те всей командой побежали отыгрываться. Итог — 2:0.