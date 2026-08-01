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В Нижегородской области пройдет 48 ярмарок «Покупайте нижегородское»

Участие для предпринимателей и самозанятых бесплатное.

Источник: Национальные проекты России

Ярмарки «Покупайте нижегородское» пройдут в августе в 25 муниципалитетах Нижегородской области, сообщили в пресс-службе правительства региона. Поддержка предпринимательства соответствует целям национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Участие для предпринимателей и самозанятых бесплатное. На ярмарках можно приобрести продукты питания, товары ручной работы и изделия народных промыслов напрямую от производителей без наценок. Наибольшее количество мероприятий запланировано в Выксе, Вознесенском и Павловском округах.

Чтобы получить торговое место, предпринимателям нужно обратиться в администрацию соответствующего муниципалитета. Полный график ярмарок опубликован на сайте регионального Минпрома.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.