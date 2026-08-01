В Нижегородской области пройдет 48 ярмарок «Покупайте нижегородское»

Участие для предпринимателей и самозанятых бесплатное. На ярмарках можно приобрести продукты питания, товары ручной работы и изделия народных промыслов напрямую от производителей без наценок. Наибольшее количество мероприятий запланировано в Выксе, Вознесенском и Павловском округах.