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Калининградец отправился в США на Кубок мира по BMX-фристайлу

В составе сборочной России — Анар Алиев.

Бирмингем в Алабаме принимает второй этап Кубка мира по BMX-фристайлу в дисциплине «парк». В составе сборной России, которая уже прибыла в США, есть представитель Калининграде — это Анар Алиев. Об этом сообщает Федерации велоспорта России.

Масштабные соревнования, которые объединили спортсменов из разных стран мира, пройдут со 2 по 10 августа.

От России на соревнования, помимо Анара, заявлены также.

Арсений Любишкин (Краснодарский край), Александр Моллаев (Краснодарский край) и Никита Фоминов (Санкт-Петербург).

Отмечается, что на первом этапе Кубка мира во французском Монпелье лучший результат среди россиян показал как раз наш Анар Алиев, занявший пятое место.

Желаем ребятам победы!

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