Калининградец отправился в США на Кубок мира по BMX-фристайлу

Бирмингем в Алабаме принимает второй этап Кубка мира по BMX-фристайлу в дисциплине «парк». В составе сборной России, которая уже прибыла в США, есть представитель Калининграде — это Анар Алиев. Об этом сообщает Федерации велоспорта России.