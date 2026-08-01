Глеб Никитин на форуме «Радость моя»: «Учитесь, верьте, сомневайтесь!»

1 августа 2026 года, в день памяти преподобного Серафима Саровского, в палаточном лагере у Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря состоялась встреча губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с участниками VI межрегионального форума православной молодёжи «Радость моя». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
На встрече присутствовали руководитель молодёжного отдела Нижегородской епархии иерей Андрей Бандин и его заместитель Александр Вихарев. Губернатор поговорил с ребятами о том, какое значение имеет вера в жизни человека.
«Невероятные впечатления от форума православной молодёжи. “Радость моя” выросла в крупную межрегиональную площадку, сюда приехали ребята из 44 регионов и 56 епархий. Во второй раз на площадке форума прошёл конкурс “Росмолодежь. Гранты”, мы дали возможность православным молодым людям получить финансовую поддержку их проектов. Здесь я ощущаю подлинный интерес ребят, вижу, что они участвуют в форуме не потому, что их кто-то сюда направляет. Таких мероприятий действительно немного, и я рад, что они проходят именно на нижегородской земле. Нет никаких сомнений, что дело, которым вы занимаетесь, вам близко и по душе, что вера ваша глубока. Учитесь, верьте, сомневайтесь! Пусть искренность и стремление к добру станут опорой в реализации ваших начинаний», — сказал Глеб Никитин.
Участники форума смогли задать вопросы главе региона. Ребята поинтересовались у губернатора, как справляться с искушением, гордыней и властолюбием.
«Я думаю, что все люди подвержены этому, независимо от занимаемой должности. Все могут возгордиться — и талантливый музыкант, и христианин, подавший милостыню нищенке на паперти. С этим чувством надо бороться. Я стараюсь пропускать свои поступки через призму созидания, добрых дел, через постоянный диалог с Богом и самим собой», — отметил он.
Основная тема форума — «Молодёжь в обществе и культурном пространстве русского мира: патриотизм, самореализация, добровольчество, творчество, нравственность и духовность». Это площадка для воспитания духовных ценностей и реализации своих идей.
«Форум “Радость моя” — это не просто площадка для презентации проектов, это возможность внести свой личный вклад в будущее страны, поддержав идеи, в основе которых лежат духовность, патриотизм и традиционные семейные ценности. Мы помогаем молодёжи не только найти себя в творчестве и добровольчестве, но и даём ресурс для утверждения нравственных ориентиров в обществе», — отметила министр молодёжной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.
В этом году на форум приехали более 400 человек из 56 епархий Русской Православной Церкви, расположенных в 44 регионах, которые входят в состав шести федеральных округов России: Центрального, Приволжского, Северо-Западного, Уральского, Сибирского и Южного. Это придаёт мероприятию статус всероссийского общецерковного молодёжного события.
В рамках форума также состоялись публичные защиты работ на Всероссийском конкурсе молодёжных проектов среди физических лиц «Росмолодёжь. Гранты». Площадкой для конкурса форум «Радость моя» выступает уже во второй раз. Всего на конкурс было подано 95 заявок из Нижегородской области, Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Волгоградской и Ульяновской областей, Санкт-Петербурга. По итогам конкурса 16 человек получат поддержку на общую сумму 4,7 млн рублей.
Форум проходит при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи («Росмолодежь») и Синодального отдела по делам молодёжи Русской Православной Церкви.
Ранее сообщалось, что Патриарх Кирилл возглавил литургию в Дивееве, где более семи тысяч верующих собрались на монастырской площади.