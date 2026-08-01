Глеб Никитин на форуме «Радость моя»: «Учитесь, верьте, сомневайтесь!»

«Невероятные впечатления от форума православной молодёжи. “Радость моя” выросла в крупную межрегиональную площадку, сюда приехали ребята из 44 регионов и 56 епархий. Во второй раз на площадке форума прошёл конкурс “Росмолодежь. Гранты”, мы дали возможность православным молодым людям получить финансовую поддержку их проектов. Здесь я ощущаю подлинный интерес ребят, вижу, что они участвуют в форуме не потому, что их кто-то сюда направляет. Таких мероприятий действительно немного, и я рад, что они проходят именно на нижегородской земле. Нет никаких сомнений, что дело, которым вы занимаетесь, вам близко и по душе, что вера ваша глубока. Учитесь, верьте, сомневайтесь! Пусть искренность и стремление к добру станут опорой в реализации ваших начинаний», — сказал Глеб Никитин.