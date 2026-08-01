Вы сами отдаёте деньги мошенникам: Названы 10 опасных ошибок при онлайн-платежах

Большинство потерь при онлайн-покупках связано не со сложными хакерскими атаками, а со спешкой и невнимательностью пользователей. Первая опасная привычка — покупки на непроверенных сайтах, которые могут копировать известные магазины. Не менее рискованно игнорировать HTTPS и подозрительный адрес страницы, особенно если домен содержит ошибки или необычное окончание.