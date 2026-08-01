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Вы сами отдаёте деньги мошенникам: Названы 10 опасных ошибок при онлайн-платежах

Большинство потерь при онлайн-покупках связано не со сложными хакерскими атаками, а со спешкой и невнимательностью пользователей. Первая опасная привычка — покупки на непроверенных сайтах, которые могут копировать известные магазины. Не менее рискованно игнорировать HTTPS и подозрительный адрес страницы, особенно если домен содержит ошибки или необычное окончание.

Источник: Life.ru

Часто люди совершают ввод данных карты по ссылкам из сообщений, полученных якобы от банка, службы доставки или магазина. Ещё одна ошибка — отсутствие двухфакторной защиты, из-за чего одного украденного пароля может оказаться достаточно для доступа к аккаунту.

Серьёзную угрозу создаёт использование одного пароля для всех сервисов — утечка на одном сайте открывает мошенникам доступ к другим профилям. Также не следует проводить оплату через открытый Wi-Fi, поскольку данные авторизации и платёжная информация могут быть перехвачены.

Риск утечки увеличивает сохранение карты во множестве приложений и магазинов, каждый из которых становится дополнительной уязвимой точкой. Финансовые потери также возможны из-за игнорирования банковских уведомлений и выписок, когда пользователь не замечает небольшие списания или ненужные подписки.

Опасной привычкой остаётся хранение всех денег на одной платёжной карте без отдельного резервного счёта. Завершает список оплата под влиянием эмоций и спешки — именно на срочности, страхе и обещаниях большой скидки мошенники чаще всего заставляют человека самостоятельно раскрыть свои данные, сообщает «Царьград».

Кстати, так называемая «рассрочка 0%» нередко оказывается обычным потребительским кредитом с дополнительными условиями, предупредила юрист. По её словам, покупателю важно сравнить стоимость товара при полной оплате и при внесении платежей частями.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.