Аэротрубы из Перми экспортировали в Индию, Ирак и Мексику

Пермская компания «AKM TwinFly Group», производитель аэродинамических аттракционов, отправила продукцию в Индию, Ирак и Мексику, в соответствии с целями нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и инвестиций Пермского края.
Компания с 2015 года разрабатывает и изготавливает мобильные аэротрубы. Установки имеют сборно-разборную конструкцию, не требуют фундамента и могут быть установлены в любой точке мира — это ключевое конкурентное преимущество.
При поддержке Центра поддержки экспорта Пермского края предприятие защитило интеллектуальную собственность за рубежом, перевело международные заявки на патентование в нескольких странах, а также заключило новый контракт и дополнительное соглашение с компанией из Кувейта на поставку комплектующих на сумму более 15 тысяч долларов.
Отметим, что за 2025 год и первое полугодие 2026 года услугами Центра воспользовались более 740 субъектов МСП, заключено свыше 130 контрактов с партнерами из более чем 30 стран, объем экспортной продукции при господдержке превысил 11 млн долларов.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.