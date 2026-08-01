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МВД Испании обвинило ЕС в эгоизме и двуличии из-за ситуации с прорывом мигрантов

Позиция ряда европейских стран, призывающих к временному исключению Испании из Шенгенской зоны на фоне миграционного кризиса в испанском эксклаве Сеута, является эгоистичной и безответственной. Об этом в субботу, 1 августа, заявил министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка.

Позиция ряда европейских стран, призывающих к временному исключению Испании из Шенгенской зоны на фоне миграционного кризиса в испанском эксклаве Сеута, является эгоистичной и безответственной. Об этом в субботу, 1 августа, заявил министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка.

По его словам, большинство государств Европейского союза (ЕС) все же поддержали Испанию. Глава ведомства также напомнил, что аналогичные инциденты, произошедшие в других странах Европы, были поддержаны Мадридом.

— Здесь мы уже говорим либо о двуличии, либо о невежестве, о незнании ситуации. Потому что вы хорошо знаете, что Сеута не входит в Шенгенскую зону. Это было использовано в абсолютно политических целях, — приводит слова министра El País.

31 июля в СМИ сообщили, что Италия в одностороннем порядке приостановила действие шенгенского соглашения с Испанией из-за миграционного кризиса. До этого премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что власти готовы принять меры для защиты госграниц. Доцент Финансового университета Иван Пятибратов объяснил позицию Рима в этом вопросе.

Десятки тысяч нелегальных мигрантов из Марокко на днях прорвались через границу и массово хлынули в испанский эксклав Сеута. Они добирались до города по морю на лодках и надувных кругах. «Вечерняя Москва» разбиралась, что происходит на границе Испании и Марокко.

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