МВД Испании обвинило ЕС в эгоизме и двуличии из-за ситуации с прорывом мигрантов

Позиция ряда европейских стран, призывающих к временному исключению Испании из Шенгенской зоны на фоне миграционного кризиса в испанском эксклаве Сеута, является эгоистичной и безответственной. Об этом в субботу, 1 августа, заявил министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка.
По его словам, большинство государств Европейского союза (ЕС) все же поддержали Испанию. Глава ведомства также напомнил, что аналогичные инциденты, произошедшие в других странах Европы, были поддержаны Мадридом.
— Здесь мы уже говорим либо о двуличии, либо о невежестве, о незнании ситуации. Потому что вы хорошо знаете, что Сеута не входит в Шенгенскую зону. Это было использовано в абсолютно политических целях, — приводит слова министра El País.
31 июля в СМИ сообщили, что Италия в одностороннем порядке приостановила действие шенгенского соглашения с Испанией из-за миграционного кризиса. До этого премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что власти готовы принять меры для защиты госграниц. Доцент Финансового университета Иван Пятибратов объяснил позицию Рима в этом вопросе.
Десятки тысяч нелегальных мигрантов из Марокко на днях прорвались через границу и массово хлынули в испанский эксклав Сеута. Они добирались до города по морю на лодках и надувных кругах. «Вечерняя Москва» разбиралась, что происходит на границе Испании и Марокко.