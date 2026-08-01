Суд арестовал гендиректора «Газпром энергохолдинг — закупки»

Замоскворецкий суд арестовал генерального директора «Газпром энергохолдинг — закупки» Игоря Мазина по делу о получении взятки, сообщают ТАСС и «Интерфакс». Источник РБК подтвердил эту информацию.
«Ходатайство об избрании меры пресечения удовлетворено 01.08.2026», — следует из картотеки суда.
РБК обратился за комментарием в Замоскворецкий суд.
ООО «Газпром энергохолдинг — закупки» — дочерняя компания «Газпром энергохолдинг», созданная для централизации закупочной деятельности в интересах предприятий Группы. Компания организует проведение тендеров и конкурсных процедур для нужд электроэнергетических активов «Газпрома».
30 июля решением Мещанского районного суда на два месяца был арестован миллиардер Валерий Кустов. Его обвиняют в хищении путем обмана или злоупотребления доверием, совершенном в особо крупном размере (ст. 159 УК), а также в растрате (ст. 160 УК). Вместе с ним задержан генеральный директор «Эфко» Евгений Ляшенко, сообщили РБК два источника, знакомые с ходом расследования.
Претензии силовиков, как сообщили источники РБК, связаны с реализацией проекта по созданию беспилотных авиационных систем «Транспорт будущего».
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