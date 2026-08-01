Суд арестовал гендиректора «Газпром энергохолдинг — закупки»

30 июля решением Мещанского районного суда на два месяца был арестован миллиардер Валерий Кустов. Его обвиняют в хищении путем обмана или злоупотребления доверием, совершенном в особо крупном размере (ст. 159 УК), а также в растрате (ст. 160 УК). Вместе с ним задержан генеральный директор «Эфко» Евгений Ляшенко, сообщили РБК два источника, знакомые с ходом расследования.