Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 200 нижегородских школьников отдохнули по программе «Умные каникулы» в центре «Вега»

За это время были организованы девять тематических смен.

За два летних месяца более 200 нижегородских школьников в возрасте от 6 до 14 лет приняли участие в образовательной программе «Умные каникулы» на базе Регионального центра выявления и поддержки талантов «Вега», сообщило министерство образования Нижегородской области в мессенджере MAX.

За это время были организованы девять тематических смен, каждая из которых посвящена одной из девяти фундаментальных ценностей: добрососедству, сопричастности, уважению, памяти, наследию, заботе, созиданию, гармонии и достоинству.

«Мы сознательно выстроили программу вокруг девяти фундаментальных ценностей. Старшеклассники и студенты-волонтёры, которые работают вожатыми, получают здесь первую настоящую профессию наставника… Уверен, что навыки командной работы, ответственности и эмпатии станут для участников надёжным фундаментом на всю жизнь», — отметил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.

Программа включала экологические квизы, мастер-классы по работе с бисером и эпоксидной смолой, изготовление значков, экскурсии и встречи с партнёрами центра.

Ранее сообщалось, что кинологи зооцентра «Надежда» проводят занятия в нижегородских детских лагерях.