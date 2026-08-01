Более 200 нижегородских школьников отдохнули по программе «Умные каникулы» в центре «Вега»

За два летних месяца более 200 нижегородских школьников в возрасте от 6 до 14 лет приняли участие в образовательной программе «Умные каникулы» на базе Регионального центра выявления и поддержки талантов «Вега», сообщило министерство образования Нижегородской области в мессенджере MAX.