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Почти 1,2 тысячи социальных контрактов заключили в Ульяновской области

Благодаря подержке они открыли ателье по пошиву одежды, студию по изготовлению свечей и студию 3D-печати.

Источник: Национальные проекты России

Жители Ульяновской области заключили почти 1,2 тысячи социальных контрактов с начала 2026 года, сообщили в региональном правительстве. Мера поддержки предоставляется по национальному проекту «Семья».

Например, в Ульяновском районе мерой поддержки воспользовались почти 40 человек: многодетная мама Екатерина Кузьмина открыла ателье по пошиву одежды, Владислава Афанасьева организовала студию по изготовлению свечей, Юнус Салахутдинов и Артем Ребровский открыли студии 3D-печати. Отметим, что особое внимание уделяется многодетным семьям (157 контрактов) и участникам СВО с членами семей (42 контракта).

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.