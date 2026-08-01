Промокампанию нового «Человека-паука» оценили в рекордные $309 млн

Совокупную стоимость партнерской промокампании фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» оценили в рекордные для Голливуда $309 млн, сообщает Deadline.
Речь идет не о маркетинговом бюджете картины и не о сумме, которую Sony Pictures или Disney напрямую потратили на рекламу. В оценку вошла стоимость продвижения со стороны коммерческих партнеров: рекламных размещений, брендированных товаров, промоакций, цифровых проектов и интеграций продукции в фильм.
Одним из партнеров стала BMW. Автомобили BMW iX3 и BMW 5 Series встроили в сюжет картины, а к премьере компания создала единственный экземпляр BMW iX3 Flow с динамическим цифровым кузовом в стилистике «Человека-паука». Специальную анимацию также открыли в совместимых автомобилях BMW более чем в 70 странах.
Компания Amazon назвала сотрудничество с Sony Pictures одной из крупнейших интегрированных рекламных и промокампаний в истории своей торговой и медийной экосистемы. Продвижение фильма охватило Prime, Fire TV, Alexa и Twitch, а также ранние показы, продажу тематических товаров, розыгрыши и специальные предложения. Стоимость кампании не раскрыли.
Компания Samsung запустила для продвижения картины интерактивный проект Spidey Tracker в 35 странах. Он объединил появления актеров, мероприятия, видеоматериалы и сообщения поклонников о встречах с Человеком-пауком. Смартфоны и часы Galaxy также интегрировали в сюжет фильма.
«Человек-паук: Совершенно новый день» стал четвертым сольным фильмом о Питере Паркере в исполнении Тома Холланда. Режиссером картины выступил Дестин Дэниел Креттон, в ней также снялись Зендея, Сэди Синк, Джон Бернтал и Джейкоб Баталон. Предыдущая часть франшизы — «Человек-паук: Нет пути домой» — собрала в мировом прокате $1,91 млрд.
В июне в одном из промороликов картины снялся аргентинский футболист Лионель Месси. По сюжету он встретил Питера Паркера в магазине в Нью-Йорке, после чего пролетел с Человеком-пауком над городом.
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