Промокампанию нового «Человека-паука» оценили в рекордные $309 млн

Одним из партнеров стала BMW. Автомобили BMW iX3 и BMW 5 Series встроили в сюжет картины, а к премьере компания создала единственный экземпляр BMW iX3 Flow с динамическим цифровым кузовом в стилистике «Человека-паука». Специальную анимацию также открыли в совместимых автомобилях BMW более чем в 70 странах.