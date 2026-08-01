Вернувшиеся из Сеуты мигранты пожаловались на голод и враждебность

Голод, нехватка воды, закрытые магазины, враждебное отношение со стороны местных жителей и невозможность продолжить путь в материковую Испанию заставили мигрантов, прибывших в Сеуту из Марокко, возвращаться обратно, передает Reuters.
По данным агентства, многие мигранты решились на переход после видео в социальных сетях и сообщений знакомых о возможности пересечь строго охраняемую границу. Один из них, работник пекарни из Феса Брахим рассказал Reuters, что уволился с работы и отправился в Сеуту после просмотра таких видео.
По его словам, он рассчитывал найти в Европе лучшее будущее, однако в городе не мог позволить себе купить еду из-за высоких цен на продукты и три дня прожил на одной воде.
Другой мигрант, работавший в порту Танжер-Мед, назвал Сеуту «похожей на тюрьму» из-за закрытых магазинов и отсутствия возможности чем-либо заняться.
Также Министерство внутренних дел Испании сообщило, что в двух отдельных инцидентах с ножами два человека получили легкие ранения, один предполагаемый нападавший был задержан.
Кризис в Сеуте начался после массового перехода мигрантов из Марокко. Границу пересекли десятки тысяч человек, не менее 67 мигрантов погибли. Испания направила в город военных, а мэр Хуан Хесус Вивас назвал ситуацию гуманитарной и социальной катастрофой.
На фоне кризиса Италия временно ужесточила правила Шенгена в отношении Испании, а представители 22 стран ЕС потребовали экстренной встречи министров внутренних дел. Испания и Марокко договорились ускорить возвращение мигрантов. К 1 августа почти 70 тыс. человек, проникших в Сеуту из Марокко, вернулись обратно.
Мадрид связал массовый приток с действиями сетей по незаконной переправке людей, которые, по версии испанских властей, воспользовались решением Верховного суда страны о запрете немедленно возвращать мигрантов, задержанных в море.
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