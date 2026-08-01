Вернувшиеся из Сеуты мигранты пожаловались на голод и враждебность

По данным агентства, многие мигранты решились на переход после видео в социальных сетях и сообщений знакомых о возможности пересечь строго охраняемую границу. Один из них, работник пекарни из Феса Брахим рассказал Reuters, что уволился с работы и отправился в Сеуту после просмотра таких видео.