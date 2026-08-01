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Калининградка захотела купить по интернету Hyundai, но потеряла деньги

Потерпевшая отдала аферистам 1,1 млн рублей.

Источник: Клопс.ru

Калининградка попыталась купить автомобиль через интернет, но лишилась 1,1 млн рублей. Об этом в субботу, 1 августа, сообщает региональное УМВД России.

Как выяснили правоохранители, в одном из тематических пабликов в соцсетях 50-летняя потерпевшая увидела объявление о продаже автомобиля Hyundai. Связавшись с продавцом в мессенджере, женщина перевела собеседнику двумя траншами 1,1 млн рублей.

Лжепродавец пообещал оформить все необходимые документы и доставить автомобиль на территорию Калининградской области. Однако после получения денег перестал выходить на связь.

По факту мошенничества следователем ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В Зеленоградске 78-летняя местная жительница стала жертвой телефонных мошенников и лишилась более 1,3 млн рублей.

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