Дым окутал Киев: Жителям рекомендовали использовать очистители воздуха

По её словам, вместе с уличным воздухом в помещения могут попадать вредные продукты горения, поэтому для очистки лучше использовать специальные фильтры.
Тем, кому приходится идти по задымлённым улицам к метро или укрытиям, медик посоветовала надевать смоченную водой марлевую повязку. Она поможет частично задержать опасные для дыхания частицы.
Напомним, минувшей ночью российские военные нанесли массированный удар по военным целям в Киеве и Киевской области. Одним из поражённых объектов стало промышленное предприятие «Киев-111», где, по имеющимся данным, производили детали для крылатых ракет «Фламинго».
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