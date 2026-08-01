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Дым окутал Киев: Жителям рекомендовали использовать очистители воздуха

Жителям Киева сегодня рекомендовали держать окна закрытыми и по возможности не пользоваться кондиционерами из-за задымления после ночной атаки. Такой совет дала семейный врач Виталина Олещенко в беседе с украинским изданием «Апостроф».

Источник: Life.ru

По её словам, вместе с уличным воздухом в помещения могут попадать вредные продукты горения, поэтому для очистки лучше использовать специальные фильтры.

Тем, кому приходится идти по задымлённым улицам к метро или укрытиям, медик посоветовала надевать смоченную водой марлевую повязку. Она поможет частично задержать опасные для дыхания частицы.

Напомним, минувшей ночью российские военные нанесли массированный удар по военным целям в Киеве и Киевской области. Одним из поражённых объектов стало промышленное предприятие «Киев-111», где, по имеющимся данным, производили детали для крылатых ракет «Фламинго».

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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