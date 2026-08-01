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В поселке Пыщуг Костромской области построят новую поликлинику

Там разместят кабинеты терапевтов, офтальмолога, отоларинголога, невролога, стоматолога.

Новая быстровозводимая поликлиника появится в поселке Пыщуг Костромской области по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов.

Она заменит обветшавшее деревянное здание начала XX века. В новой поликлинике будут два участка, кабинеты офтальмолога, отоларинголога, невролога, стоматолога, мини-лаборатория, а также кабинеты для рентгена, маммографа и флюорографа. К работе также привлекут молодых специалистов-целевиков. Открытие запланировано на сентябрь 2026 года.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.