В поселке Пыщуг Костромской области построят новую поликлинику

Новая быстровозводимая поликлиника появится в поселке Пыщуг Костромской области по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов.
Она заменит обветшавшее деревянное здание начала XX века. В новой поликлинике будут два участка, кабинеты офтальмолога, отоларинголога, невролога, стоматолога, мини-лаборатория, а также кабинеты для рентгена, маммографа и флюорографа. К работе также привлекут молодых специалистов-целевиков. Открытие запланировано на сентябрь 2026 года.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.