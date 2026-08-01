Школьники из РФ завоевали бронзовые медали на олимпиаде по лингвистике в Румынии

Школьники из Москвы завоевали три бронзовые медали на международной олимпиаде по лингвистике, состоявшейся в Румынии. Об этом говорится в заявлении пресс-службы департамента образования и науки.
«В Румынии подвели итоги международной олимпиады по лингвистике. Московские школьники завоевали три бронзовые медали», — сообщает ведомство.
В олимпиаде приняли участие школьники из 46 стран, включая Россию, США и Германию. Бронзу получили российские учащиеся девятых и десятых классов — Семен Курицын, Доминика Сагирова и Елизавета Дятлова.
Ранее KP.RU сообщал, что школьники их России завоевали четыре золотые и две серебряные медали на Международной олимпиаде по математике в Шанхае. Соревнование прошло 19 июля.