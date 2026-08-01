В Бийске Алтайского края прошел фестиваль креативных индустрий «Место»

Второй локацией стала «Обувная фабрика», где развернулись зоны креативных проектов и мастер-классов. Например, участница Наталья Супруненко представила авторские украшения из полимерной глины. Отметим, что в креативном секторе Алтайского края работает более 4 тысяч субъектов МСП и почти 10 тысяч самозанятых.