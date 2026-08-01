В Бийске Алтайского края прошел фестиваль креативных индустрий «Место»

Фестиваль для креативных предпринимателей, организованный по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», впервые прошел в городе Бийске Алтайского края. Об этом сообщили в управлении региона по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.
Мероприятие объединило творчество, локальные смыслы и инструменты монетизации, указав на огромный потенциал местных мастеров. Ключевой темой стало сохранение аутентичности наукограда и использование ее как преимущества в работе.
Фестиваль открылся пленарной сессией в Центральной городской библиотеке имени В. М. Шукшина. Эксперты обсудили создание сильных локальных брендов, привлечение ресурсов и развитие креативных проектов. Для участников провели мастер-классы по личному бренду, продвижению, коммерческой упаковке творчества, видеоконтенту и экономике впечатлений.
Второй локацией стала «Обувная фабрика», где развернулись зоны креативных проектов и мастер-классов. Например, участница Наталья Супруненко представила авторские украшения из полимерной глины. Отметим, что в креативном секторе Алтайского края работает более 4 тысяч субъектов МСП и почти 10 тысяч самозанятых.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.