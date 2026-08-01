В Дубненскую больницу поступило новое электрохирургическое оборудование

Аппараты используют высокочастотный ток, передаваемый через поток ионизированного аргона, обеспечивая быструю и точную коагуляцию с минимальным повреждением тканей. По словам заведующего онкологическим отделением Дениса Вокача, главное преимущество — отсутствие обугливания тканей, что снижает риск воспаления и инфицирования. Оборудование эффективно останавливает кровотечения даже на обширных участках, что особенно важно при сложных операциях. Также в ближайшее время больница получит дополнительное оборудование для расширения возможностей онкологической службы.