В Дубненскую больницу поступило новое электрохирургическое оборудование

Операционный блок Дубненской больницы Московской области пополнили два современных аппарата для остановки кровотечений по технологии аргоноплазменной коагуляции, сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики. Оборудование закуплено в ходе реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Аппараты используют высокочастотный ток, передаваемый через поток ионизированного аргона, обеспечивая быструю и точную коагуляцию с минимальным повреждением тканей. По словам заведующего онкологическим отделением Дениса Вокача, главное преимущество — отсутствие обугливания тканей, что снижает риск воспаления и инфицирования. Оборудование эффективно останавливает кровотечения даже на обширных участках, что особенно важно при сложных операциях. Также в ближайшее время больница получит дополнительное оборудование для расширения возможностей онкологической службы.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.