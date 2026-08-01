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В Дубненскую больницу поступило новое электрохирургическое оборудование

Оно позволяет эффективно останавливать кровотечения даже на обширных участках, что особенно важно при сложных операциях.

Операционный блок Дубненской больницы Московской области пополнили два современных аппарата для остановки кровотечений по технологии аргоноплазменной коагуляции, сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики. Оборудование закуплено в ходе реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Аппараты используют высокочастотный ток, передаваемый через поток ионизированного аргона, обеспечивая быструю и точную коагуляцию с минимальным повреждением тканей. По словам заведующего онкологическим отделением Дениса Вокача, главное преимущество — отсутствие обугливания тканей, что снижает риск воспаления и инфицирования. Оборудование эффективно останавливает кровотечения даже на обширных участках, что особенно важно при сложных операциях. Также в ближайшее время больница получит дополнительное оборудование для расширения возможностей онкологической службы.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.