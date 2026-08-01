Студенты техникума в Серафимовиче вступают в войска БпС

— Мы действительно стараемся взять в работу все то хорошее, что оставалось со времен, когда преподавателями техникума были ветераны Великой Отечественной войны, — рассказывает его директор Сергей Манянин. — У нас создан замечательный историко-краеведческий клуб, собрана достойная экспозиция в музее — в ней мы заостряем внимание не только на ратной службе донских казаков, но и, конечно, на Сталинградской битве. У нас также существует клуб «Патриоты», в котором ребята изучают основы военной подготовки. Одним словом, о том, что такое патриотизм и настоящее мужское дело они слышат не только на официальных мероприятиях несколько раз в год. Они с этим растут, взрослеют и мужают.