Спортсмен из Бурятии стал чемпионом России по греко-римской борьбе

Мастер спорта России международного класса Цыбик Максаров из Республики Бурятия стал победителем открытого чемпионата России по вольной и греко-римской борьбе среди ветеранов, сообщили в комитете по информационной политике администрации главы и правительства региона. Событие соответствует целям государственной программы «Спорт России».
Турнир прошел с 26 по 28 июля в Москве. Спортсмен завоевал золотую медаль, одержав уверенную победу в весовой категории до 130 кг. Всего по итогам соревнований представители республики завоевали 12 медалей в дисциплинах вольной и греко-римской борьбы.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.