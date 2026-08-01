Розовое море: в Астраханской области распустились краснокнижные лотосы

В Астраханской области сохранились крупнейшие в мире заросли реликтового каспийского лотоса. Сегодня гигантские зелено-розовые поля занимают десятки гектаров дельты Волги, однако в начале XX века дикий лотос почти исчез. В 1913 году ученые смогли отыскать только один-единственный крошечный участок лотосовых зарослей в мелководном водоеме Дамчик. Именно с него началось возрождение популяции каспийского лотоса. Это растение занесено в Красную книгу России, срывать цветы лотоса запрещено и карается штрафом. Впрочем, прекрасные розовые цветы недолговечны, каждый цветок живет в среднем всего два-три дня, а затем осыпается, оставляя после себя коробочку с семенами. Сорванный же лотос увядает практически моментально, за несколько минут. «Каспийская роза» цветет в дельте Волги во второй половине лета вплоть до сентября. Красоту дикой природы каспийского взморья смотрите в нашем фоторепортаже.