Патриарх Кирилл назвал создание ядерного оружия в Сарове божественным замыслом

Патриарх назвал неслучайным то, что именно в Сарове, где молился преподобный Серафим, происходили научные исследования и инженерные работы, которые сохранили народ и страну от самого опасного и страшного разрушения, в результате которого могло бы не быть ни страны, ни народа.