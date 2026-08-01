Патриарх Кирилл назвал создание ядерного оружия в Сарове божественным замыслом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что создание отечественного ядерного оружия в Сарове (Арзамас-16), связанном со святым Серафимом Саровским, объясняется божественным замыслом и благодатью для России. Об этом в субботу, 1 августа, сообщает ТАСС.
Ученые, которые работали в Сарове, создали русскую атомную бомбу, остановившую замыслы врага разрушить и поработить Россию, сказал патриарх Кирилл после Литургии в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре, добавив, что через труд ученых, рабочих, инженеров, которые трудились в городе, «явилась благодать и милость Божия» над Россией.
Патриарх назвал неслучайным то, что именно в Сарове, где молился преподобный Серафим, происходили научные исследования и инженерные работы, которые сохранили народ и страну от самого опасного и страшного разрушения, в результате которого могло бы не быть ни страны, ни народа.
Он отметил, что многие физики, являясь православными, так же осознают факт, что создание столь грозного оружия в РФ в этом месте не было случайностью, что все это происходило в том числе и по молитвам преподобного Серафима.
Патриарх Кирилл заявил, что Калининграду нужно больше православных храмов.