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Патриарх Кирилл назвал создание ядерного оружия в Сарове божественным замыслом

Он провёл литургию в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре.

Источник: Клопс.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что создание отечественного ядерного оружия в Сарове (Арзамас-16), связанном со святым Серафимом Саровским, объясняется божественным замыслом и благодатью для России. Об этом в субботу, 1 августа, сообщает ТАСС.

Ученые, которые работали в Сарове, создали русскую атомную бомбу, остановившую замыслы врага разрушить и поработить Россию, сказал патриарх Кирилл после Литургии в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре, добавив, что через труд ученых, рабочих, инженеров, которые трудились в городе, «явилась благодать и милость Божия» над Россией.

Патриарх назвал неслучайным то, что именно в Сарове, где молился преподобный Серафим, происходили научные исследования и инженерные работы, которые сохранили народ и страну от самого опасного и страшного разрушения, в результате которого могло бы не быть ни страны, ни народа.

Он отметил, что многие физики, являясь православными, так же осознают факт, что создание столь грозного оружия в РФ в этом месте не было случайностью, что все это происходило в том числе и по молитвам преподобного Серафима.

Патриарх Кирилл заявил, что Калининграду нужно больше православных храмов.

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