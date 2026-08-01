«У меня нет таких амбиций»: Алсу откровенно высказалась о выплатах маленькому сыну и личной яхте

Российская певица и телеведущая Алсу в беседе с KP.RU призналась, что платит деньги своему 9-летнему сыну. По словам артистки, мальчик получает своеобразные гонорары за помощь с созданием контента.
«Он снимает видеоконтент, у него это классно получается», — рассказала Алсу корреспонденту KP.RU.
Певица уточнила, что платит своему сыну только за рекламу видео. При этом она рассказала, что не дает деньги ребенку за что-то другое, например уборку дома.
Алсу также поделилась, что 9-летний мальчик просит у нее создать свой собственный канал. Однако родители пока не разрешают, объясняя тем, что он ее слишком маленький для этого.
Певица также ответила на вопрос, хочет ли она обзавестись личной яхтой. Алсу назвала владение судном большим трудом и призналась, что не хотела бы себе личную яхту.
«У меня нет таких амбиций. Я люблю прогулки на яхтах, лодках. Но владеть яхтой — это большой труд, я не хочу», — поделилась Алсу.
Ранее KP.RU сообщал, что Алсу и ее супруг рэпер Альберт Нурминский стали родителями. У пары родилась дочка, которой они выбрали редкое и красивое имя — Киара.