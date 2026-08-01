В подмосковном селе Никитском открыли амбулаторию

Амбулатория открылась после ремонта в селе Никитском Раменского округа Московской области в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Медицинская помощь теперь доступна более чем 3,7 тысячи человек, из которых 650 — дети. В обновленном здании оборудованы процедурные и прививочные кабинеты для взрослых и детей. На регулярной основе в амбулаторию будут приезжать мобильные маммограф и флюорограф, а также узкопрофильные специалисты. Записаться на прием можно через портал «Здоровье», по телефону 122 или через чат-бот «Денис».
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.