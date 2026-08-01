В подмосковном селе Никитском открыли амбулаторию

Медицинская помощь теперь доступна более чем 3,7 тысячи человек, из которых 650 — дети. В обновленном здании оборудованы процедурные и прививочные кабинеты для взрослых и детей. На регулярной основе в амбулаторию будут приезжать мобильные маммограф и флюорограф, а также узкопрофильные специалисты. Записаться на прием можно через портал «Здоровье», по телефону 122 или через чат-бот «Денис».