Страх бедности в крови: почему миллениалы работают до изнеможения, даже когда всё хорошо

По словам специалиста, корни такого отношения к деньгам уходят в детство — многие представители этого поколения росли в годы финансовых кризисов и видели, как родители месяцами не получали зарплату, а семья выживала и жёстко экономила. Этот опыт сформировал у части людей устойчивую тревогу: мир кажется нестабильным, и возникает ощущение, что в любой момент всё может рухнуть. При этом, как подчеркнула психолог, такой сценарий не универсален и зависит от конкретных условий взросления — те, кто столкнулся с серьёзными трудностями в детстве, чаще испытывают страх бедности уже во взрослой жизни и работают на пределе, не позволяя себе тратить заработанное.