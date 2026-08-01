Страх бедности в крови: почему миллениалы работают до изнеможения, даже когда всё хорошо

Миллениалов часто называют поколением трудоголиков: многие из них готовы работать без выходных, брать дополнительные проекты и годами откладывать деньги даже при стабильном доходе. Однако за этим поведением стоит не стремление к роскоши, а глубокий страх однажды остаться без средств. Об этом корреспонденту REGIONS рассказала психолог Наталья Наумова.
По словам специалиста, корни такого отношения к деньгам уходят в детство — многие представители этого поколения росли в годы финансовых кризисов и видели, как родители месяцами не получали зарплату, а семья выживала и жёстко экономила. Этот опыт сформировал у части людей устойчивую тревогу: мир кажется нестабильным, и возникает ощущение, что в любой момент всё может рухнуть. При этом, как подчеркнула психолог, такой сценарий не универсален и зависит от конкретных условий взросления — те, кто столкнулся с серьёзными трудностями в детстве, чаще испытывают страх бедности уже во взрослой жизни и работают на пределе, не позволяя себе тратить заработанное.
Одним из самых эффективных способов снизить тревогу Наумова назвала создание финансовой подушки безопасности — когда есть запас на несколько месяцев, уровень беспокойства заметно падает. Однако одних накоплений недостаточно, если страх сформировался в детстве: важно разобраться с его причинами, проработать травмирующие ситуации с психологом, отделив полезный опыт от избыточного напряжения. Эксперт отметила, что постоянная работа без отдыха редко приводит к безопасности — люди уходят в работу с головой, не замечая, как проходят жизнь, взрослеют дети, рушатся отношения и ухудшается здоровье. Главная задача — не отказаться от финансовой стабильности, а найти баланс между работой и личной жизнью, отделить реальные риски от выдуманных страхов, что в итоге положительно сказывается и на качестве жизни, и на благосостоянии.