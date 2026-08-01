У задержанной в Грузии россиянки Курашкевич ухудшилось здоровье в СИЗО

Состояние женщины ухудшается из-за плохих условий в СИЗО, пояснил Мельников. В камере площадью 10 кв. м, где содержится Курашкевич, находятся еще трое заключенных, на каждого человека приходится менее трех квадратных метров площади, отсутствует вентиляция. Это нарушает санитарные нормы, отметил правозащитник. Кроме того, ~арестованных не выводят на прогулки~, несмотря на то, что грузинское законодательство предусматривает не менее одного часа пребывания на свежем воздухе ежедневно.