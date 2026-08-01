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В Москве отменили ночной велофестиваль

Ночной велофестиваль в Москве, который должен был состояться 1 августа, перенесли на другую дату, сообщает столичный департамент транспорта.

Источник: РБК

Ночной велофестиваль в Москве, который должен был состояться 1 августа, перенесли на другую дату, сообщает столичный департамент транспорта. Маршрут велофестиваля должен был пройти по Садовому кольцу.

Как заявили в ведомстве, мероприятие не состоится «в связи с непредвиденными обстоятельствами». О новой дате проведения фестиваля будет объявлено позже.

Вечером 1 августа столичное управление МВД сообщило о взрыве в летнем кафе на Кудринской площади, в результате которого погибли три человека, 15 пострадали.

РБК обратился за комментарием в СК и МЧС Москвы.

Дептранс сообщил о перекрытии некоторых улиц в центре города.

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