В Москве отменили ночной велофестиваль

Ночной велофестиваль в Москве, который должен был состояться 1 августа, перенесли на другую дату, сообщает столичный департамент транспорта. Маршрут велофестиваля должен был пройти по Садовому кольцу.
Как заявили в ведомстве, мероприятие не состоится «в связи с непредвиденными обстоятельствами». О новой дате проведения фестиваля будет объявлено позже.
Вечером 1 августа столичное управление МВД сообщило о взрыве в летнем кафе на Кудринской площади, в результате которого погибли три человека, 15 пострадали.
РБК обратился за комментарием в СК и МЧС Москвы.
Дептранс сообщил о перекрытии некоторых улиц в центре города.