Пожилой шофер и умное такси: что известно о комедии «Дедмобиль» с Юрием Стояновым

26 ноября состоится премьера российской семейной комедии «Дедмобиль» с Юрием Стояновым в главной роли. Что известно о фильме — в материале «Вечерней Москвы».
Сюжет.
Валера — безупречный водитель с 30-летнем стажем. В тот момент, когда его псу Линкольну необходима дорогостоящая операция, он теряет работу. Шоферу срочно нужны деньги, и неожиданно к нему подкатывает умное такси со встроенным искусственным интеллектом. Машина, умеющая разговаривать и ездить самостоятельно, делает ему выгодное предложение: чтобы не пугать пассажиров отсутствием человека за рулем, Валера должен притвориться ее водителем и помочь выполнить главную миссию — добиться высокого рейтинга. За это он сможет получить все заработанные от совместных поездок деньги.
Для Валеры на кону — жизнь его собаки, а для такси — собственное существование. Валера и машина, развозя пассажиров и попадая в разные ситуации, конфликтуют, обижаются и спорят. Но общая дорога и совместные приключения их сближают, и постепенно они становятся друзьями и учителями друг для друга.
В ролях:
Юрий Стоянов — шофер Валера;Сергей Бурунов — голос умного такси;Алиса Клагиш;Ирина Безряднова;Александр Ревенко;Полина Денисова;Григорий Багров;Александр Аверин;Евгений Егоров;Олег Каменщиков;Альбина Кабалина;Виктория Богатырева;Денис Васильев;Татьяна Орлова;Олеся Иванченко;Ольга Тумайкина;Дмитрий Колчин;Джулия Аммади;другие актеры.
Съемочная команда:
режиссер — Владимир Котт;автор сценария и креативный продюсер — Константин Трофимов;продюсеры — Георгий Малков и Ясмина Бен Аммар;оператор-постановщик — Максим Колиганов;художник-постановщик — Анна Андреева.
Создатели — о фильме.
По сюжету пожилой водитель, привыкший во всем полагаться на чутье и опыт, вынужден терпеть бесстрастный алгоритм, а искусственный интеллект впервые сталкивается с тем, что не поддается расчету: с живым человеческим характером. Исполнитель главной роли Юрий Стоянов назвал фильм «актуальным разговором о нашем времени в комедийной оправе».
— Инновационные технологии преследуют нас везде, но единственное, на что они пока не способны, — это дарить тепло. Мой герой Валера оказывается заложником прогресса, но в конечном счете именно его человечность делает его сильнее любой машины, — поделился актер.
Продюсер фильма Георгий Малков отметил, что новые технологии постоянно сопровождают современного человека на его жизненной пути: они подсказывают, куда ехать, что посмотреть, и напоминают, когда нужно пить воду.
— Но если человеку нужны поддержка, правильные слова или просто кто-то рядом — алгоритм проигрывает. Мы сняли кино, которое стремится напомнить: прогресс делает жизнь человека проще, но только чувства дают ей смысл, — рассказал он.
А 16 июля прошла премьера российской комедии «На деревню дедушке — 2», снятой создателями «Дедмобиля». Главную роль в фильме также исполнил Юрий Стоянов. Что известно о картине — в материале «Вечерней Москвы».