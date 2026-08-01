Пожилой шофер и умное такси: что известно о комедии «Дедмобиль» с Юрием Стояновым

Валера — безупречный водитель с 30-летнем стажем. В тот момент, когда его псу Линкольну необходима дорогостоящая операция, он теряет работу. Шоферу срочно нужны деньги, и неожиданно к нему подкатывает умное такси со встроенным искусственным интеллектом. Машина, умеющая разговаривать и ездить самостоятельно, делает ему выгодное предложение: чтобы не пугать пассажиров отсутствием человека за рулем, Валера должен притвориться ее водителем и помочь выполнить главную миссию — добиться высокого рейтинга. За это он сможет получить все заработанные от совместных поездок деньги.