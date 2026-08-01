Огурец всему голова: В Суздале начался двухдневный праздник в честь овоща

Ранее сообщалось, что на российском рынке продовольствия зафиксировано заметное снижение цен на ряд продуктов, лидером по темпам удешевления стали свежие огурцы. За месяц они потеряли в цене более 14%. По данным аналитиков, в первую неделю июля средняя стоимость огурцов оказалась на 14,2% ниже, чем в начале июня. Именно этот продукт продемонстрировал наиболее резкое падение среди основных категорий.