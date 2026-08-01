Три космических события в один день: нумеролог предупредила об опасности 12 августа

В середине августа, 12 числа, ожидается сразу три астрономических события — новолуние, солнечное затмение и парад планет, которые, по мнению нумеролога Евгении Беловой, сделают этот день самым напряжённым в году. Об этом она рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
По словам нумеролога, это будет день глобальной перезагрузки и высокого напряжения энергий, способных при правильном восприятии творить чудеса, а дорога к нему открылась ещё 28 июля — в полнолуние, которое запустило новый эволюционный цикл на полтора года.
Специалист пояснила, что скопление пяти планет в огненном знаке Льва создаёт взрывоопасную смесь мощи и страсти, и 12 августа станет решающим не только для каждого человека, но и для всей страны, определяя дальнейший путь развития России. Однако не все сумеют выдержать такой накал — энергия усилится потоком Персеидов, и если сильный человек направит её на созидание, он сможет «сорвать куш», а если нет — рискует получить проблемы со здоровьем, физическим и ментальным.
Для обычных людей, которые не являются лидерами или творческими личностями, нумеролог рекомендовала провести 12 августа в спокойном, даже ленивом ритме. Она советует не назначать важные встречи, не подписывать документы, не отправляться в дальние поездки и не выяснять отношения — вместо компромисса можно нарваться на долгие конфликты. Лучшее, что можно сделать, — прогуляться под звёздным небом, позволяя энергиям Вселенной наполнить себя силой и уверенностью.