Три космических события в один день: нумеролог предупредила об опасности 12 августа

Специалист пояснила, что скопление пяти планет в огненном знаке Льва создаёт взрывоопасную смесь мощи и страсти, и 12 августа станет решающим не только для каждого человека, но и для всей страны, определяя дальнейший путь развития России. Однако не все сумеют выдержать такой накал — энергия усилится потоком Персеидов, и если сильный человек направит её на созидание, он сможет «сорвать куш», а если нет — рискует получить проблемы со здоровьем, физическим и ментальным.