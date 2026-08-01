Дарья и Анастасия Антоновы завоевали бронзовые медали на Спартакиаде

В категории до 70 кг Дарья Антонова уверенно прошла предварительный этап. На пути к полуфиналу она победила Полину Ерькину (Самара), Кристину Фрадкову (Москва) и Ксению Медведеву (Санкт-Петербург). В полуфинале уроженка Ленинска уступила Яне Поляковой из Свердловской области. После поражения она продолжила борьбу в утешительных схватках, где победила Таисию Кирееву (Челябинск) и завоевала бронзовую медаль.