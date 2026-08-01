На каникулах в Ростовской области школьники научились оказывать первую помощь

В Ростовской области школьники на каникулах поучаствовали в чемпионате дворовых игр, научились первой помощи и сделали лавочки для пожилых. Эти активности для активистов со всей области организовали во время региональных профильных смен «Движения Первых» при поддержке регионального минобразования и администрации Миллеровского района.